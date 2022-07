Na Karlovarsku spadla část budovy bývalé porcelánky

"Událost nám byla oznámena v pátek krátce před 22:00. Do Jakubova, který je součástí obce Vojkovice, vyjelo sedm jednotek hasičů, na místě zajistili místo destrukce a vyloučili přítomnost osob," popsal Lukáš Černý z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Z třípodlažní budovy bývalé porcelánky se zřítila část jedné zdi a střechy. Hasiči na místě v noci i dnes dopoledne využili k prověřování stavu rozsáhlého objektu drony. S jejich pomocí hledali, zda v objektu někdo nebyl, a také z výšky zjišťovali rozsah poškození stavby.

V sobotu dopoledne zasedal krizový štáb. "Statik konstatoval, že je to celé nestabilní a že je třeba výškově dvě třetiny objektu zbourat. Teď propadlo asi 20 procent střechy, v minulosti ale už bylo propadlých 50 procent střechy. Je to velmi vážný stav," řekl Marek Poledníček, místostarosta Ostrova, který jako příslušná obec s rozšířenou působností svolal krizový štáb. V pondělí budou pokračovat jednání o demolici.

Po privatizaci objekt několikrát střídal majitele. "Každý si z toho něco odnesl, proto je to v tak zoufalém stavu. Je to prázdné, vyrabované, nepoužívané, částečně už zborcené. V současnosti to patří občanovi Ukrajiny, který má trvalé bydliště v Oděse a údajně se zdržuje v Budapešti," uvedl Pondělíček.

Kdo zaplatí demolici?

Podle zákona by měl stavbu v havarijním stavu zbourat majitel, pokud se ho ale nepodaří kontaktovat, bude muset objekt zbourat stavební úřad a náklady pak vymáhat po majiteli.

"Teď řešíme, kterému stavebnímu úřadu to patří a kde se vezmou prostředky na demolici, které nebudou rozhodně zanedbatelné. Má to tři nadzemní podlaží, dvě z nich se budou muset zbourat. A je to zhruba sto metrů dlouhé," popsal.