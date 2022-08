Vozy havarovaly před 03:00. "Jednalo se o dva kamiony a tři osobní auta," popsala mluvčí. Podle ní šlo o postupné nárazy vozů do sebe, nikdo se přitom nezranil. Kolony dnes ráno měly až několik kilometrů, podle předpokladů by odstraňování následků nehody mělo trvat přibližně do 08:00.