Myslivec na honu nešťastně trefil otčíma, za jeho smrt dostal podmínku

„Při manipulaci se zbraní nebyl dostatečně opatrný a mířil do míst, kde se nacházel další lovec,“ řekla Právu soudkyně Michaela Řezníčková, která zároveň rozhodla o tom, že si Hnátek dva roky nezastřílí. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se proti němu na místě odvolal.

Podle státního zástupce Ondřeje Wendlera se Hnátek neřídil bezpečnostními pokyny pro společný lov a vystřelil do prostoru, který k tomu neměl určený. „V tom místě se nacházel další střelec na vedlejší pozici,“ uvedl žalobce.

Hnátkovi hrozilo až šest let vězení. „Zohlednila jsem to, že se jednalo o nedbalostní trestný čin a že obžalovaný nebyl dosud soudně trestán,“ řekla soudkyně Řezníčková k výši trestu.

Lov s tragickým koncem tehdy probíhal mezi Sulislaví a Hněvnicemi a byl součástí soutěže psů v naháňce. Hnátek a jeho otčím patřili do skupiny patnácti lovců, kteří byli rozmístěni na konci leče a číhali na zvěř z naháňky.

Obžalovaný myslivec se před soudem hájí tím, že šlo o nešťastnou náhodu. „Viděl jsem, jak ke mně pomalu přichází liška. Vlezla do pangejtu u cesty a v ten okamžik jsem si začal chystat zbraň. Chtěl jsem počkat, až přeběhne přes cestu, abych po ní mohl vystřelit směrem ven z leče. Jenže jak jsem se chystal do střelecké pozice, flinta se mi zahákla o bundu a já jsem zavadil o citlivě nastavenou spoušť,“ soukal ze sebe plačtivým hlasem Hnátek.

„Strašně špatně se mi o tom mluví. Byl to můj druhý táta,“ vzlykal obžalovaný muž. Po výstřelu uslyšel, jak někdo vykřikl bolestí. „Rozběhl jsem se k tomu místu a našel tam Jirku ležet na zemi. Snažil jsem se mu zastavit krvácení. Ještě si pamatuji, že jsem ho pomáhal naložit do sanitky,“ pokračoval Hnátek.

Odmítl ale to, že by mu někdo o dalším střelci v daném místě řekl. „Vůbec jsem nevěděl, že je tam schovaný. Neměl výstražnou vestu ani reflexní pásky na klobouku. Říkal, že ze sebe nebude dělat komedianta,“ dodal Hnátek.

Jak dodal, k nešťastné události došlo krátce poté, co se honci dali do pohybu. „Ušli možná sto metrů, když se to stalo. Ke zraněnému myslivci jsem se dostal, když už byl v sanitce. Jen mi řekl, že ho ten blbec střelil,“ uzavřel Souček.