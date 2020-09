Muži se za nouzového stavu zachtělo vibrátoru, za krádež může dostat až osm let

Mnohonásobně trestaný recidivista z Kopřivnice na Novojičínsku je ve vazbě, hrozí mu až osmiletý trest. Nejvíce mu přitěžuje to, že krádež spáchal v době nouzového stavu. ČTK v pátek o vznesení obžaloby informoval advokát obžalovaného Lukáš Seibert.

Podle obžaloby Sogel ukradl vibrátor za 499 korun v drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm. K činu se přiznal. Uvedl, že jej chtěl věnovat své kamarádce. „Vibrátor ze stojanu vzal a schoval si ho pod bundu. U pokladny zaplatil jen drobný nákup, uschovaný vibrátor nikoliv,“ uvedla státní zástupkyně Magda Dobrovolná v obžalobě. „Byl si vědom toho, že se dopustil krádeže. Věděl i to, že probíhal nouzový stav,“ uvedla Dobrovolná.

Za krádeže během nouzového stavu pachatelům hrozí přísnější, až čtyřnásobně vyšší trest. Zatímco za běžných okolností by mu hrozil maximálně dvouletý pobyt ve vězení, nyní to může být až osm let.