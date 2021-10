Muže v Kladně srazil vlak

K nehodě v ulici Sportovců došlo v pondělí večer v místech, kudy si lidé často zkracují cestu a kde přebíhají přes koleje. Na místo ihned po oznámení zamířili hasiči, policisté i záchranáři. Ti navíc do Kladna vyslali vrtulník z Prahy.

Muž utrpěl zranění v oblasti hlavy a poté, co ho záchranáři ošetřili, byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Měl by být mimo ohrožení života.