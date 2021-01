Muže stíhají za dehonestaci šéfky žalobců, je přitom v podmínce za útoky na soudce

Jak Právo zjistilo, muž je podezřelý z toho, že rozesílal na různé instituce informace mimo jiné o tom, že vedoucí státní zástupkyně v Klatovech kryje zločince, aniž by k tomu měl jakýkoliv důkaz. „Byly tam ještě nějaké osobní urážky, ale to bych i skousla. Ovšem tvrzení o tom, že tady něco zametám pod koberec, už bylo s ohledem na moji funkci přes čáru,“ řekla Právu Vítovcová.

„Ze začátku jsem to bral jako nevybíravou reakci zlomeného člověka a já se snažil projevit určitou shovívavost a slušnost. V momentě, kdy od nadávek přešel k výhrůžkám, jsem už neměl dobrý pocit a začalo mi to vadit. Zkuste se vžít do mé situace, když o vás někdo rozesílá na různé instituce, že pohlavně przníte dítě. Pak vám přijde e-mail, že mi seřeže manželku a děti do krve nebo že vás shodí ze schodů soudní budovy. Budete mít z toho oprávněný strach,“ vypověděl tenkrát před soudem Švígler.