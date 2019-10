Muže na Táborsku uštknul jedovatý chřestýš

Záchranáři vyrazili na pomoc muži do jedné malé vesnice na Táborsku před čtvrtou hodinou odpoledne.

„Muž byl uštknutý jedovatým hadem. Záchranáři ho ve stabilizovaném stavu převezli vrtulníkem do nemocnice na Karlově náměstí v Praze, kde je specializovaná klinika“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Petra Kafková.

Zmíněný chřestýš je největší druh rodu. Je to zároveň největší a nejjedovatější had Severní Ameriky. Může dorůst do délky až 2,5 metrů. Živí se hlodavci nebo ptáky.