Muž zaútočil na Jičínsku na manželku. Syn ji bránil

„Krátce před 16. hodinou jsme byli po oznámení o napadení dvou osob přivoláni do jednoho z rodinných domů na Jičínsku,“ potvrdila policejní mluvčí Eliška Majerová

Žena byla ve vážném stavu transportována letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podezřelý muž ihned po incidentu z místa činu odjel. Policisté však muže do hodiny vypátrali a se zraněním převezli do nemocnice na vyšetření.