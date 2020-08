Muž z Klatovska neustál vyhazov, tak zavraždil šéfa

Případ z letošního ledna nyní míří ke Krajskému soudu v Plzni. Podle obžaloby si Roman V. na 55letého podnikatele počíhal u jeho firmy v Klatovech. Tam ho potom čtyřikrát bodl nožem do zad. Napadený muž na místě vykrvácel, útočníka zpacifikovali svědci. Ve vězení může skončit až na 20 let.

„Původně jsem se chtěl před ním bodnout nožem, aby měl výčitky svědomí. Jenže se to potom nějak zvrtlo. Nevím proč, ale píchl jsem jeho. Byl jsem mimo, vůbec si nevybavuju, co se vlastně stalo,“ řekl policistům obžalovaný muž, který do loňského prosince ve speditérské firmě pracoval jako řidič kamionu.

Podle svých slov byl na bývalého šéfa naštvaný. „Ne proto, že mi dal výpověď. To jsme se dohodli, protože jsem dostal zákaz řízení v Itálii. Ale byl tady jiný důvod. Když jsem sháněl práci jako řidič, tak mě všude odmítali. Zdůvodnili to tím, že se informovali u mého bývalého šéfa a ten jim řekl, že jsem nespolehlivý člověk. To už bylo hodně zlé. Přemýšlel jsem o sebevraždě,“ obhajoval se Roman V.

Šéfovi prý psal esemesky, proč se mu tak mstí a nedovolí mu, aby mohl někde jezdit. Žádnou odpověď údajně nedostal.

Žalobce mu nevěří

Státní zástupce ale jeho verzi o tom, že chtěl zabít sám sebe, nevěří. „Na poškozeného zaútočil ihned po jeho příjezdu do firmy. Nůž ani v jednom okamžiku neotočil proti sobě, naopak rány směřoval do míst, kde jsou životně důležité orgány,“ píše se v obžalobě.

Samotnému útoku přihlíželi svědci a je také zachycen na bezpečnostní kameře z benzinové pumpy, která s areálem firmy bezprostředně sousedí. „Vypadalo to, jako kdyby šéfa jen zezadu bouchal pěstmi do ledvin. Žádný nůž jsem neviděl, až do chvíle, kdy od napadeného muže odstoupil. Tak jsem po něm skočil, povalil ho na zem a říkal mu, že počkáme na policisty,“ uvedl jeden ze zaměstnanců firmy. Podle něj se vše odehrálo během několika vteřin.

Ze záznamu kamery je patrné, jak po příjezdu poškozeného do firmy zamířil Roman V. k jeho vozidlu rychlou chůzí. Řidič nejdříve vystoupil z vozu, pak otevřel zadní dveře a v okamžiku, kdy se sklonil dovnitř, mu zasadil Roman V. první ránu.

Poté poškozený padl na zem do sedu a snažil se vstát. Útočník ho přitom několikrát znovu bodl do zad. Na záběru je pak vidět, jak se od budovy firmy rozbíhají k autu dva muži a Roman V. odhazuje nůž.