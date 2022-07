Muž se u Máchova jezera zastal bité ženy, její přítel pak napadl jeho i s rodinou

Incident se stal v kempu s chatkami minulý týden v sobotu kolem 23:00. Muž z Karvinska nejprve ztropil hlasitou žárlivou scénu své přítelkyni a pak ji před chatkami začal surově bít. "Podle svědků ji uchopil za vlasy, strhnul ji k zemi a tloukl ji pěstmi do hlavy. Také ji měl kopnout do žeber," uvedla mluvčí policie.

Ženy se zastal muž, který v kempu trávil dovolenou se svou manželkou, třináctiletou dcerou a dvěma syny ve věku 4 a 17 let. "Tím, že ho oslovil, ale na sebe strhnul jeho veškerou pozornost i zlost," uvedla Baláková. Útočník se rozeběhl k jejich chatě, před kterou seděl otec rodiny s manželkou. "Jako první mu padl do rány jejich nejstarší syn. Ten se s rváčem začal přetahovat u vstupu do chaty, kam ho v žádném případě nechtěl pustit kvůli svým mladším sourozencům. Na pomoc mu přispěchal otec, kterého ale zavalitý, více jak stokilový muž, přetlačil a do chaty vniknul. Zde srazil otce rodiny před zraky dětí k zemi a udeřil ho několikrát pěstí do hlavy. Napadl také jejich maminku, která šla svému synovi a manželovi pomoct. I ona skončila na zemi a při tom utrpěla poranění na noze. Následně vlivem ostré bolesti i celkového rozrušení zkolabovala," popsala incident mluvčí policie.