Muž podle obžaloby schválně najel autem do sousedky s dcerou a těžce je zranil

Incident se odehrál v malé obci na severním Plzeňsku. „Obviněný muž po předchozí slovní rozepři s poškozenou a její dcerou sedl do auta a rozjel se směrem k oběma ženám, do kterých pravou přední stranou svého vozidla bez jakékoliv známky zpomalení úmyslně narazil. Aniž by poté zastavil, z místa odjel,“ stojí v obžalobě.