Muž pod vlivem pervitinu zabil sekáčkem domácího, soud mu potvrdil 18 let

Osmnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si definitivně odpyká narkoman Pavel Šesták (30) za to, že loni v únoru v rodinném domku v Bedihošti na Prostějovsku, kde bydlel v podnájmu se svou přítelkyní Michalou, osmnácti ranami do hlavy sekáčkem na maso zabil majitele domu. Rozhodl o tom v úterý Vrchní soud v Olomouci, když potvrdil trest, který vrahovi uložil loni v říjnu Krajský soud v Brně.