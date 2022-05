Muž spadl do studny hluboké devět metrů. Foto: HZS Jihomoravského kraje

Muž na Brněnsku spadl do devítimetrové studny

Muže zraněného po pádu do studny zachraňovali hasiči na Brněnsku. Spadl do hloubky devíti metrů. Záchranka přepravila muže se zraněním do nemocnice.