Muž chytil ženu na zastávce na Chomutovsku do kravaty a osahával ji

Útočník přepadl mladou ženu čekající na autobus zezadu. „Chytil ji za krk takzvaně do kravaty a druhou rukou jí osahával intimní místa. Žena se bránila, snažila se mu vysmeknout a přivolat pomoc. Muž se ji přesto snažil odvléct mimo zastávku do křoví. To se mu však díky aktivní obraně napadené ženy a zřejmě i díky příjezdu autobusu, do kterého žena nastoupila, nepodařilo a ze zastávky rychlým krokem odešel,“ popsala napadení chomutovská policejní mluvčí Miloslava Glogovská.