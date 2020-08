Mrtvá dívka nalezená na dálnici spadla nebo skočila z mostu. Otec se omluvil za slova o vraždě

„Byl jsem zoufalý. Omlouvám se. Policie mi toho moc neřekla. Snažil jsem se získat informace o tom, co se vlastně stalo. Vím, že to byla chyba. Už bych také volil jiná slova. Napsal bych, že mi dcera umřela,“ uvedl dále otec.

Verzi o sebevraždě ale stále nechce uvěřit. „Ano, spadla nebo skočila, ale v tuto chvíli nevím, co bylo tím spouštěčem. Jestli to bylo její vlastní rozhodnutí, nebo ji k tomu někdo třeba vyhecoval. Předtím byla na oslavě, odkud starší sestře v jednu v noci volala, že se se má fajn a je všechno v pohodě. Za dvě hodiny ji pak najdou mrtvou. To nedává smysl,“ pokračoval muž plačtivým hlasem.