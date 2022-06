Motorkáři vletěla pod helmu vosa. Při nárazu mu svodidlo amputovalo nohu

„Muž za řídítky motocyklu následně ztratil kontrolu nad řízením a najel do svodidel tak nešťastně, že mu náraz do pevné překážky amputoval nohu nad kotníkem,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Na pomoc mu přiletěl vrtulník záchranné služby, který ho převezl do liberecké nemocnice.

Policie v této souvislosti oslovila odborníka, aby motorkářům poradil, jak se v takových situacích zachovat. „Ve vztahu k tomuto případu jim doporučujeme používat integrovanou motocyklistickou přilbu s ochranou brady, a bez ohledu na počasí by ji měli mít během jízdy uzavřenou. Jízda s otevřenou helmou anebo s integrální helmou, u které si kvůli letnímu horku vyklopí plexisklo a chrání si oči jen brýlemi, významně riziko kontaktu s letícím hmyzem zvyšuje,“ vysvětlil Jiří Novotný z Týmu silniční bezpečnosti.

Pokud motorkáři hmyz do přilby vletí, řidič se má pokusit co nejdříve bezpečně zastavit. Důležité je také používání kvalitních bot, které dosahují do poloviny lýtek.