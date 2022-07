Motorkář se u Pražského okruhu srazil s autem, letěl pro něj vrtulník

"Na místo nehody jsme vyslali posádku leteckých záchranářů. Ti si do své péče převzali 69letého řidiče motocyklu, u kterého zjistili vážná mnohačetná poranění. Muže museli napojit na umělou plicní ventilaci a uvést ho do umělého spánku. Po poskytnutí intenzivní lékařské péče byl pacient letecky přepraven do motolské nemocnice," řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.