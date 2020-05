Motorkář narazil do auta před sebou, zranil sebe i spolujezdkyni

K nehodě došlo pět minut po 14. hodině v Trojanovicích. „Řidič motocyklu Suzuki 650 zezadu narazil do před ním odbočujícího osobního vozidla Škoda Rapid,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Zatímco muže převezli záchranáři do novojičínské nemocnice, žena byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Ostrava.