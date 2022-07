Mladý řidič jel na mokré silnici rychle a narazil do dodávky. Sedm zraněných

Nehoda se stala po půlnoci na silnici první třídy mezi Dražůvkami a Archlebovem na Hodonínsku. Mladý řidič osobního auta dle mluvčího policie Petra Valy nepřizpůsobil rychlost a na mokré silnici vyjel do protisměru, poté sjel do příkopu, narazil do betonového sloupku a od toho se odrazil zpět na silnici, kde se střetl s osobní dodávkou.