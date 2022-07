Mladistvá dívka na motorce vjela do protisměru a narazila do auta. Na místě zemřela

Jako mladistvá je v tomto případě myšlena dívka ve věku od 15 do 18 let. Věk však policie nespecifikovala.

Motocykly s objemem do 125 cm3 a výkonem do 11 kW lze řídit od 16 let. Ty do objemu 50 cm3 a výkonem do 4 kW lze řídit od 14 let.