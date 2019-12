Mladík zasadil seniorovi 74 ran nožem. Dostal výjimečný trest

Muži původně za vraždu hrozilo 18 let, ale státní zástupce požadoval zpřísnění kvalifikace případu, protože byl čin proveden zvlášť surovým způsobem, kde se sazba zvyšuje až na 20 let. Soud státnímu zástupci vyhověl a muže poslal do vězení na 22 let a nařídil ochranné psychiatrické léčení ústavní formou.