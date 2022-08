Mladík přepadl saunu a pobodal vrstevníka. Na vině i trestu se chce dohodnout

Řeřicha podle státní zástupkyně pobodal svého vrstevníka v březnu v pražských Holešovicích, kde byl na návštěvě. Nejprve se s ním pohádal, hádka přerostla do fyzické potyčky, kterou Řeřicha prohrál a známý ho přemohl.

Řeřicha podle obžaloby vyběhl na chodbu, která sloužila jako kuchyň, tam si vzal nůž s více než dvaceticentimetrovou čepelí a vrátil se do bytu. Tam se slovy: „Tak co uděláš teď?“ obořil na známého. Ten do Řeřichy strčil až upadl na zem.