Mladík na Kladensku nestihl předjet kamion, čelně se srazil s autem v protisměru

Starší řidič musel do nemocnice vrtulníkem. „Utrpěl vážná mnonočetná poranění včetně poranění hlavy, byla u něj nutná intenzivní lékařská péče a následně byl převezen do vojenské nemocnice. Druhý muž utrpěl oboustranné mnohočetné zlomeniny dolních končetin a po zajištění a zafixování byl odvezen do Motola,“ sdělila Novinkám mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.