Místo karantény jezdil muž po Praze. Odhalila ho nehoda

Nehoda se stala v ulici Radimova před polednem. Podle informací z místa do peugeotu zezadu narazilo jiné auto a peugeot následně začal hořet. Jeho řidič utrpěl zranění a v sanitce záchranářům řekl, že je v karanténě kvůli covid-19.

„Záchranářská posádka ošetřila 63letého muže s úrazem hlavy a převezla jej do vojenské nemocnice. Muž uvedl, že by měl být v karanténě, ale neměl by být nakažený,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová s tím, že záchranáři ke všem pacientům přistupují jako k pozitivním, a proto nebyli v ohrožení.