Místo díků nadávky a agresivita. Posádka havarovaného auta se dobývala na záchranáře

K vážné dopravní nehodě vyjížděli v pondělí odpoledne záchranáři i policisté do obce Podolí na Písecku. Řidič osobního auta sjížděl zřejmě ve vysoké rychlosti z dálnice D4 ve směru na Předotice, najel do svodidel a s autem skončil uprostřed kruhového objezdu. Záchranáře posádka místo poděkování obtěžovala a snažila se dostat do jejich budovy.