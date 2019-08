Matku utýraného chlapce z Loun budou zkoumat soudní znalci

Matka dítěte má před osudem vypovídat příští týden. Pro soud jsou její vyjádření klíčová, i proto chce soud nechat na matku oběti zpracovat znalecký posudek. „Považujeme znalecký posudek za velmi důležitý,“ řekla při hlavním líčení v pondělí soudkyně Halka Lacinová s tím, že znalec by mohl ženu zkoumat v polovině září a na začátku října by mohl být posudek hotov. Poté by již měl padnout i rozsudek.