Matkám nabízel peníze za fotky nahých dětí a styk s nimi, půjde do vězení

Troch, který se živí jako traktorista, cílil na děti přes jejich matky. Na sociální síti vyhledával ženy samoživitelky, kterým nabízel peníze, když mu pošlou fotky nahých ratolestí nebo videa, jak je osahávají na intimních partiích. Několikrát dokonce žádal o to, jestli by mohl mít s dětmi sex.

Před soudem v minulosti Troch svoji vinu přiznal. „Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo. Choval jsem se špatně, teď už to vím,“ vypovídal obžalovaný muž při loňském soudním přelíčení. Tvrdil, že sice ženám psal, aby mu umožnily pohlavní styk s dítětem, ale nikdy by toho nebyl schopen.