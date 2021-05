Matka úmyslně zlámala kojenci ruce, tvrdí žalobkyně. Žena to u soudu popřela

Malý Davídek skončil v nemocnici v červnu 2019. Kromě čerstvých zlomenin předloktí na obou ručičkách u něj lékaři zjistili ještě další neléčenou zlomeninu nohy z dřívější doby a poškození mozku. Dítě nemocnice odmítla vrátit rodičům do domácího léčení, dokud nebude jasné, jak k závažným zraněním přišlo.

„V místě svého bydliště opakovaně udeřila nezletilého syna do rukou, čímž mu způsobila zlomeninu levé i pravé předloktní kosti. Dále s ním zacházela tak, že došlo k prudkému nárazu jeho hlavy do tvrdé plochy a následnému pohmoždění mozku,“ stojí v obžalobě.

Žena před soudem popřela, že by synovi úmyslně ublížila. „Nevím, jak se mu to mohlo stát. Rozhodně jsem ho nepraštila. Je možné, že jsem to udělala nevědomky,“ prohlásila žena.