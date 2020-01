Matka skončila v azylovém domě, protože úřad neměl informaci. Syna se musela vzdát

„Strašně jsem se bála, co by nám udělal. Nehledě na to, že mi paní ze sociálky na rovinu řekly, že mi syna i dceru odeberou, pokud bych zůstala ve společné domácnosti s agresorem. Kamarádka mi půjčila byt na měsíc a já plánovala, co dál. Do toho mi zavolali z úřadu práce, u nějž jsem poté, co muže zavřeli, žádala o přídavky na děti. Ptali se, jestli je stále zavřený, a já řekla, že už zase,“ popsala průšvih, který se měl teprve rozeběhnout, matka tří dětí.