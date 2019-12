Matka si užívala, děti žebraly o jídlo

„Už jsou velké, dokáží se o sebe postarat,“ obhajovala se matka, kterou podle zjištění Práva policie obvinila z trestného činu ohrožování výchovy dítěte, za což může skončit až na dva roky za mřížemi. Zároveň soud rozhodl o svěření dětí do péče příbuzných.

„V místě posledního společného bydliště na ubytovně zanechávala své nezletilé dcery samotné, bez dostatku potravin, hygienických potřeb a finanční prostředků. Pryč odjížděla opakovaně, zprvu vždy na dva až tři dny, později zůstávala mimo ubytovnu nepřetržitě i několik týdnů,“ popsal Právu situaci zdroj, který je do případu zasvěcený.

Podle něj byly děti závislé na pomoci cizích lidí. „Holky hladověly. Bylo mi jich líto. Tak jsem jim dávala alespoň instantní polévky, sušenky nebo občas přinesla zbytky od oběda. Byly za to velmi vděčné,“ řekla jedna ze sousedek. Ženě prý vynadala, že dcery nechává doma bezprizorní. „Pustila se do mě, že už jsou samostatné a že ona má jiné starosti,“ dodala svědkyně.

Další muž z ubytovny uvedl, že se dívky styděly říci si o pomoc. „Když jsem ale viděl, že nemají co jíst, obstaral jsem jim alespoň základní potraviny a zaplatil to ze svého. Ženě jsem dokonce několikrát telefonoval, aby se vrátila, že tady má děti, o které se musí postarat. Vůbec na to nebrala ohledy,“ vzpomínal Robert Ž.