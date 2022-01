Matka dusila dcerku až do bezvědomí, tvrdí žalobce a žádá pětiletý trest

Pět let vězení a ochranné psychiatrické léčení požaduje pro 22letou ženu z jižního Plzeňska státní zástupce za to, že týrala svou malou dceru, kterou podle něj opakovaně dusila. V jednom případě dívka dokonce přestala dýchat a k fatálnímu následku nedošlo jen díky pohotové reakci zdravotníků. Případ by měl na sklonku ledna začít projednávat Krajský soud v Plzni.