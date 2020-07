Manželku zardousil a hodil do rybníka, pak zabil i jejího psa. Soud mu potvrdil 12 let

Její tělo pak naložil do auta, odvezl k rybníku, kde jej zatížil kompresorem a hodil do vody.

Pak zabil i jejího bišonka a spolu s manželčiným oblečením ho hodil do kontejneru na nedalekém sídlišti. „Pes byl taky předmětem našich častých sporů, rádi jsme cestovali, ale mazlíček vás občas omezuje při návštěvách turistických objektů. Byl to ale malý pes a manželka si myslela, že si s ním může dělat co chce, často jsme se o tom hádali,“ vysvětlil muž.

„Tento čin se nikdy neměl stát, jakékoliv slova lítosti nikdy nevystihnou to, co cítím. Vím, že si za to zasloužím trest,“ prohlásil na závěr odvolacího jednání obžalovaný s tím, že požádal soud o snížení trestu, protože mu dvanáct let přišlo jako nepřiměřeně moc.