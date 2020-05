„Mámo, je to v pytli.” Senior řešil sousedské spory železnou tyčí, za vraždu mu hrozí 20 let

Podle žalobce si Lípa na o dvanáct let mladší sousedku z Nové Vsi v Praze-východ počkal loni v listopadu kolem páté ráno, když šla do práce. Podle obžaloby vystoupil zpoza rohu domu a desetkrát ji udeřil kovovou tyčí do hlavy, čímž jí způsobil mimo jiné mnohočetné zlomeniny obličeje.

Lípa svůj čin nijak zvlášť nepopíral. Podle něj šlo ze strany poškozené a její rodiny o neustále provokace a napadání. Spory a různé rozepře mezi oběma rodinami podle něj trvaly od roku 1981.

Nasnídal se a počkal na policii

„Řekl jsem jí, aby se už na nás vykašlala. Tak jsme si nadávali, a když jsem viděl, že vzájemná domluva s ní není, tak jsem si vzal trubku a dvakrát třikrát jsem ji bouchnul, ale to jí nic nebylo. Pak jsme poodešli a zase jsme si nadávali, a když jsem zjistil, že mi nedá pokoj a furt mě bude provokovat, a říkala mi, že mě zničí finančně a manželku psychicky, tak jsem ji holt... víte, co myslím,“ uvedl Lípa. Posléze doplnil: „V průběhu nadávání jsem si uvědomil, že mi tato žena nedá nikdy pokoj, a v rozrušení dokonal toto dílo zkázy.“

Lípa se po činu vrátil do bytu k manželce a řekl jí, co udělal: „Mámo, je to v pytli, asi jsem tu krávu zabil.“ Pak se Lípa nasnídal a počkal na policii.

Proti Lípově tvrzení o provokacích a rozepřích se ohradili pozůstalí. „Ohrožoval děti, nestyděl se ohrožovat ženy. Je to zlej, nebezpečnej člověk. Útočí na ženský, na slabší... Je nebezpečný svýmu okolí, to není jenom mezi náma, to je všeobecně tam. Tenhle člověk nemá co dělat mezi lidma,“ popsal osobnost obžalovaného manžel oběti. Její dcera uvedla, že jí i celé rodině Lípa sprostě nadával. Sestra poškozené zase nadhodila teorii, že se na její smrti podílela i Lípova manželka.

Za sekyru v hlavě podmínka

Spory mezi sousedy se už jednou k soudu dostaly a ve stejném gardu. Lípa dostal před šesti lety tříletou podmínku za to, že té samé sousedce zaťal sekyrku do hlavy. Tehdy šlo o hádku kvůli psímu výkalu.

„To si zavinila sama. Dělala důležitou, moje žena jí řekla, aby si ty exkrementy uklidili. Sprostě začala nadávat mý ženě, hádali se sprostě pět minut. Já sekal dříví, manželka dělala jahody. Nechal jsem toho dříví a šel jsem k brance, v ruce jsem měl sekyrku. Došel jsem k brance, přilít tam manžel poškozené, vyrval branku a vrh se na mě. Jak jsem se mu chtěl vytrhnout, tak jsem hodil rukou a nechtěně jsem paní poškozenou zasáhl. Já ji neviděl...“ popsal tehdejší případ Lípa.

Mimosoudně se Lípa s poškozenou dohodl na 350tisícovém odškodném. „Dodnes jsem zaplatil 100 tisíc. Do ledna 2025 mohla mít dalších 250 tisíc a mohla se vytahovat novým autem,“ uvedl u soudu Lípa s tím, že mu 350 tisíc odškodného přijde víc než způsobené zranění.

„Od počátku docházelo mezi námi k rozepřím. Paní poškozená se ráda povyšovala nad ostatní, dcera poškozené nám v dopise přála smrt. Neustále mě slovně provokovali, radši bych tu rodinu nepoznal,“ shrnul obžalovaný. „Myslím, že nejsem sám, že když ho někdo provokuje, tak to takhle dopadne,“ dodal.