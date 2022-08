Mám tě moc ráda, vrať se domů. Diskuze na Novinkách spojila matku s hledaným synem

„Mami, ano, jsem to já. Nikdo jiný to prosím nečtěte. Nemůžu se dostat na mess (zřejmě messenger, tedy některá z aplikací na posílání vzkazů - pozn. red.), takže promiň, že jsem se neozval dřív,“ napsal pod článek uživatel, který za křestní jméno připojil místo příjmení slovo „Tojejedno“.

Administrátory portálu Seznam.cz, kteří mají mimo jiné na starost právě diskuzní fóra pod články Novinek, příspěvek vzhledem k obsahu sdělení a podpisu okamžitě zaujal. Za běžných okolností by rozjeli proces ověření identity pisatele, protože uvedené příjmení „Tojejedno“ neodpovídá pravidlům diskuzí a normálně by vzbuzovalo pochyby o věrohodnosti autora.

Že může být chlapec ve vážném psychickém stavu, dokládala jeho další slova. „Prostě už jsem nemohl z mých úzkostí, cítil jsem beznaděj. (…) A když jsem si řekl, že to horší nemůže být, úzkosti ukázaly, že sakra může, a bál jsem se,“ napsal hoch s tím, že si navždy bude vyčítat to, co udělal.