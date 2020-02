Limberského auto figurovalo v nahrané nehodě

Za volantem měl tehdy sedět 45letý cizinec. Ten policistům tvrdil, že do něj v zúženém podjezdu pod železniční tratí narazila řidička ve starším mercedesu, což 43letá žena potvrdila s tím, že protijedoucímu vozidlu nedala přednost.

Státní zastupitelství Právu potvrdilo, že policisté nyní zahájili trestní stíhání obou řidičů pro pojistný podvod. „K nehodě došlo před druhou hodinou v noci mezi obcemi Hluboká a Loučim. Řidička mercedesu při vjezdu pod viadukt nerespektovala dopravní značku o přednosti protijedoucích vozidel a levou stranou narazila do levé strany vozu Bentley, který byl po střetu odražen do zdi železničního mostu,“ popsala tehdy karambol domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Je to lež, nejsem hazardní hráč, řekl u soudu fotbalista Limberský

Je to lež, nejsem hazardní hráč, řekl u soudu fotbalista Limberský Krimi

„Obě vozidla byla na komunikaci umístěna do takového postavení, aby nehoda působila věrohodně. Automobil Bentley byl pravou stranou najetý a opřený o zeď mostu,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

Limberský se svým bentley se dostal do pozornosti médií už několikrát v minulosti. V září 2015 s ním naboural v opilosti. Následně fotbalistu podvedl jeho známý, který se měl postarat o opravu vozu. Peníze, které na to od Limberského dostal, ale do servisu nepředal a nechal si je pro sebe.