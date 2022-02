Lidé zachraňovali tonoucí ženu, vytahovala z řeky u splavu psa

Podle svědků se snažila z Bystřičky zachránit svého psa. "Na místo události byly ihned vyslány hlídky, které přijely na uvedené místo a z řeky policisté vytáhli ženu v bezvědomí. Ihned zahájili její resuscitaci a pokračovali v ní až do příjezdu záchranářů, kteří si ji následně převzali do své péče a dál pokračovali v oživování. Žena s obnovenými životními funkcemi byla převezena do nemocnice," uvedla policejní mluvčí.