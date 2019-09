Lidé padající do kolejiště paralyzovali metro, nejedou dvě linky

Metro C i A v úterý odpoledne částečně nejezdí. Na obou linkách metra spadl člověk do kolejiště. Linka C je přerušena v úseku Nádraží Holešovice a Pražského povstání, linka A v úseku Dejvická–Nemocnice Motol.