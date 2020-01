Lékaři a pojišťováci před soudem. Simulovali úrazy a inkasovali miliony, tvrdí obžaloba

„Může se jednat třeba o to, že člověk, který neměl vůbec žádné zranění, ho předstíral. Zapojeni byli pojišťovací zprostředkovatelé, lékaři, rehabilitační pracovníci, proto komerční pojišťovny částky vyplácely,“ uvedl státní zástupce Jiří Viesner s tím, že část těchto prostředků byla zajištěna, a to na bankovních účtech nebo v podobě movitého či nemovitého majetku.

„Nepřipadám si, že bych byl členem nějakého gangu či skupiny. Já tu práci (pojišťovacího agenta) dělal deset let. Byl jsem velmi úspěšný. Pojišťovnám jsem přinášel desítky milionů ročně. Je to komplot policie, státního zástupce a pojišťoven. Neumím si to představit, kdo si to vymyslel,“ dodal Pekař, podle něhož žádný znalecký posudek neprokáže, že se úraz nestal.