Lékaře stíhají za nehodu v opilosti sedmým rokem, soudy vynáší protichůdné rozsudky

Už je to skoro sedm let, co jej policisté obvinili za dopravní nehodu v opilosti a následně i z podvodu, když podle nich pojišťovně lhal, že vůz řídila jeho manželka. Dodnes soudy o vině či nevině plzeňského lékaře a komunálního politika Jiřího Klečky (47) pravomocně nerozhodly.