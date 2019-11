Lékař souzený za mnohamilionový tunel pojišťovny zemřel, jeho stíhání se zastaví

„Je to pravda,“ potvrdil ve čtvrtek Právu Urbanův advokát. Podle něj soud musí nyní trestní stíhání jeho klienta zastavit.

Podle něj ale trestní stíhání druhého obžalovaného, kterým je bývalý šéf regionální pobočky ZPMV Josef Cibulka (65), bude pokračovat. Ten měl podle státní zástupkyně Urbana krýt a měl se za to nechat uplácet. Celkem měli oba muži způsobit pojišťovně škodu za více než 50 milionů korun.

Urban provozoval ambulance v Třemošné, Plasích a Nýřanech. Zaměstnával 35 lidí, z toho sedm lékařů. U soudu se přiznal jen k části trestné činnosti. Údajně tak činil proto, aby udržel svá zdravotnická zařízení v provozu. „Beru to tak, že to je běžná praxe,“ prohlásil dříve před soudem Urban.

Podle něj o podvodech věděl nejen Cibulka, ale i vedení pojišťovny z pražské centrály. „Dostal jsem instrukce, že se mám držet určitých dimenzí, těch jsem se držel,“ uvedl Urban s tím, že za normálních okolností by si pojišťovna takového nárůstu plateb za lékařské výkony musela všimnout skrze kontrolní mechanismy.

Urban už byl v této kauze jednou odsouzen, když v říjnu 2016 vyfasoval za podvod sedm let. Vrchní soud v Praze ale po odvolání rozsudek zrušil a případ znovu vrátil do Plzně, a to i kvůli tomu, že Urban později svou výpověď doplnil o propojení právě s Cibulkou.