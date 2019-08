Lehl si vedle mrtvé manželky a podřezal si žíly. Soud řeší vraždu v mobilheimu

„Nejméně jednou ji odstrčil loktem levé ruky a nejméně jednou ji odkopl kolenem levé nohy, tak že se při tom opakovaně udeřila hlavou o skříňku, až na konec omdlela,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Následně ji obžalovaný podle vyšetřovatelů uškrtil.

Pak ji odtáhl na postel do ložnice, kde pustil propan butan, lehl si vedle manželky a pokusil si podřezat žíly na levé ruce, načež ztratil vědomí. Zachránili ho až druhý den zdravotníci.

Muž odmítl u úterního slyšení vypovídat, ale v předchozí výpovědi uvedl, že první problémy začaly hned po narození syna. „Manželce se vrátilo, že ji v dětství osahával strýc. Začali jsme od sebe být odtažití a do toho se přidaly problémy s bytem,“ stálo ve výpovědi.

SMRT ŽENY V MOBILHEIMU

Policie na Tachovsku vyšetřuje úmrtí ženy, muže odvezla sanitka



Finanční problémy nakonec donutily pár se přestěhovat do mobilheimu na Tachovsku. Podle obžalovaného na něj měla manželka neustále tlačit, že její kamarádky všechny mají domy a že oni žijí v maringotce a kdy si také něco postaví. Situace byla taková, že pár hlídal každou korunu a napětí se stupňovalo.

Všechno vyvrcholilo letos v lednu. Ten den odvezl obžalovaný syna k babičce do Stříbra. Tam vzal své matce asi 12 kusů prášků na spaní a jel zpátky domů. „Když se vrátil, viděl že manželka koupila dřez a další věci a začal se s manželkou hádat,“ stálo v obžalobě. To mělo obžalovaného natolik rozzuřit, že snědl všechny prášky na spaní. Pak se odebral do dětského pokoje, kde se situace vyhrotila. Mělo dojít k hádce, která přerostla ve strkanici

BEZ KOMENTÁŘE: V mobilním domě našli mrtvou ženu Video: Patrik Biskup, Právo

Obžalovaný následně šel do ložnice, kde se řízl žiletkou do ruky a šel zpět do dětského pokoje. Tam manželce řekl, že už ho to nebaví a ukázal jí tu ránu. „Ona na něj pak začala řvát, hodila ho na postel a běžela pro utěrku a zakrývala mu s ní ránu na zápěstí,“ četl soudce z obžaloby. Pak dostal od manželky facku, aby se probral, on ji rukou odstrčil a ona se praštila hlavou o skříňku.

Pak už má obžalovaný jen záblesky a pamatuje si, že ji od sebe odkopával nohou, načež omdlela. Poté ji začal škrtit. „Jak dlouho to trvalo, nevím. Ona zmodrala, šla jí pěna od pusy,“ stálo v obžalobě.

OBVINĚNÍ Z VRAŽDY

Ženu v mobilním domku na Tachovsku zřejmě uškrtil manžel, pak si podřezal žíly



Pak se dopotácel do obýváku, vzal hadici od pračky a s její pomocí zavedl plyn do ložnice. Tam odtáhl manželku, uložil ji na postel, lehl si vedle ní. Oba dva přikryl peřinou, manželce popřál dobrou noc a znovu se řízl do ruky. Probudil se až na psychiatrii a paměť se mu vrátila až po třech dnech.

Podle matky obžalovaného měla žena psychické problémy. „Byla to hodně uzavřená žena, proto se chtěla i odstěhovat do toho mobilheimu, aby mohla utéct od lidí. Vím, že to měla v životě hrozně těžké. Vyprávěla mi, že si nepamatuje nic do svých čtrnácti let a že ji snad měl v osmi letech znásilnit nebo se o to pokusit její strýc. My jsme ji měli strašně rádi a snažili se jí pomoct,“ vypověděla matka.