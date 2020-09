Kvůli vyhazovu zavraždil šéfa, soud mu potvrdil 16 let vězení

Šestnáctiletý trest vězení Vladařovi na začátku srpna uložil Krajský soud v Plzni. Zatímco státní zástupce s ním souhlasil, obžalovaný se proti verdiktu odvolal. Nesouhlasil s výší trestu, žádal také, aby byl potrestán podle mírnějšího odstavce, kde je trestní sazba od deseti do 18 let vězení. Vrchní soud v Praze ale potvrdil, že Vladař jednal s rozmyslem, trest tak byl ukládán v sazbě od 12 do 20 let.