Kvůli exekuci chtěli odpálit dům i se zásahovou jednotkou, soud jim potvrdil tresty

Osmnáct let si definitivně odsedí ve vězení Vojtěch Blatný (54) z Kobylí na Břeclavsku, čtyři roky jeho manželka Hana Blatná (52) za to, že se zabarikádovali v rodinném domku před exekutory a pak se pokusili vyhodit dům do povětří i se zásahovou jednotkou. Rozhodl o tom ve čtvrtek Vrchní soud v Olomouci, když potvrdil říjnový verdikt Krajského soudu v Brně.