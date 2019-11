Kvůli čtyřem tisícovkám ubodal kamaráda, tělo pak chtěl spálit. Soud mu potvrdil 17 let

Krajský soud při udílení trestu přihlédl k přitěžujícím okolnostem, jako je nečekaný útok od člověka, od kterého zavražděný nečekal jakoukoliv zákeřnost, či míra bezcitnosti, s níž pak Božek naložil s tělem oběti. Hraní hazardních her a užívání návykových látek také podle soudu nesvědčí o vedení řádného života. Lněnička k tomu doplnil i určitou plánovitost Božkova činu a snahu zahladit stopy.

„Chtěl bych se omluvit, je mi to strašně moc líto. Budu si to vyčítat do konce života, strašně se omlouvám,“ řekl na závěr v slzách mladík.