Kvůli bitce o rozbitou sklenici dostal policista podmínku

„Vy jste ten útok v podstatě započal. Neměl jste právo toho člověka vychovávat, nutit ho uklízet rozbitou sklenici, kterou už navíc zaplatil, neměl jste ho co strkat, a už vůbec ne za roh restaurace. To je skutečně důvod to brát jako už zahájení útoku,“ uvedl v úterý směrem k obžalovanému soudce Roman Podlešák.