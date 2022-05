Konopný aktivista Dvořák požádal Zemana o milost

„Spolu se čtyřiceti důkazními přílohami a podpůrnými stanovisky padesáti osobností z výzkumu a léčby konopím, včetně obsáhlého stanoviska MUDr. Jana Dindoše, jsem podal žádost o milost prezidenta republiky,“ informoval Dvořák, který s žádostí několik měsíců váhal. Materiál také obsahuje výpovědi nemocných, kterým léčitel pomohl.

Žádost musí ještě po doručení na ministerstvo spravedlnosti vyhodnotit ústavněprávní oddělení. „Pokud ministerstvo zjistí, že žádost o milost splňuje podmínku stanovenou prezidentem republiky, postoupí věc Kanceláři prezidenta republiky k rozhodnutí. V opačném případě ministr spravedlnosti žádosti o milost zamítne,“ uvádí portál justice. V minulosti se prezident však několikrát rozhodl udělit milost i přes nesplnění podmínky závažného zdravotního stavu.

Odmítli zkrátit trest

Dvořák již zažádal o zkrácení trestu a také o podmínečné propuštění po třetině výkonu trestu. „Nejen prostějovský soud 18. ledna, ale také břeclavský soud 4. dubna letošního roku mé návrhy na zkrácení trestu zamítly s tvrzením, že jsem spáchal zvlášť závažný zločin. Ten však od ledna není ani přestupkem. Obé jsem napadl u Krajského soudu v Brně,“ napsal Dvořák.

„Zamítli to velmi jednoduchou argumentací. Je to v odvolání a zatím se to nepohnulo,“ doplnila zmocněnkyně Dušana Dvořáka Anna Němcová.

Odsouzený aktivista svou žádost o propuštění odůvodnil tím, že konopí neměl na výrobu drogy, ale pro léčebné účely, a rovněž novelou zákona, podle níž se od ledna zvyšuje přípustný limit obsahu THC u léčebného konopí do jednoho procenta. Podle Dvořáka byl průměrný obsah THC v u něj zadrženém konopí 0,9 procenta, do této nové hranice by se proto již vešel.

Podle advokáta Jana Poláčka by proto mohla být cestou ke zkrácení trestu právě milost prezidenta. „Domnívám se, že by v případě pana Dvořáka byla velmi odůvodněná žádost o milost prezidenta republiky, který by mohl uložený trest zmírnit,“ sdělil Právu Poláček.