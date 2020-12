Konec znalců? S novým zákonem odcházejí a noví jsou v nedohlednu

Znalectví doposud upravovala norma více než padesát let stará. Odměna za práci se nyní pohybuje mezi 100 a 350 korunami a nebyla zvyšována už víc než 16 let. Neexistují žádné standardy práce či metodika. To měl spolu s výrazným navýšením odměn změnit nový zákon, po kterém i znalci volali. Jenže místo spokojenosti s novou normou nastoupilo znechucení.