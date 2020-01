Klienti H-Systemu za areál v Rabyni peníze nedostanou

Rekreační areál za účelem odškodnění klientů H-Systemu zajistila v roce 2000 policie. Exekutor Daniel Týč ho i přesto o pět let později prodal za 29 milionů v podezřelé dražbě podnikateli Luďku Fabingerovi. Ten byl v této souvislosti stejně jako Týč stíhaný, pro promlčení ale bylo řízení zastaveno. Fabinger areál vlastnil až do začátku loňského roku, kdy na základě rozhodnutí soudů definitivně propadl státu.

Právo má k dispozici rozhodnutí ministerstva spravedlnosti z 20. prosince, v němž resort konstatoval, že poškození klienti H-Systemu nemají nárok na odškodné, které by šlo zaplatit z prodeje lukrativního areálu. Kamenem úrazu je to, že majetek propadl státu v souvislosti s Fabingerovým trestním řízením, nikoliv s tím Smetkovým, kde klienti figurují jako poškození.

„Toto rozhodnutí ministerstva je naprosto absurdní, tedy že majetek pachatele, který měl vždy sloužit pro odškodnění obětí, by si snad měl nechat stát a takhle se obohatit. Zároveň když stát zavinil, že se majetek zašantročil nelegální dražbou. O to je to absurdnější,“ uvedla Marvanová s tím, že pokud ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nezjedná nápravu, podá k soudu správní žalobu.

Připomněla také, že čelní představitelé státu v minulosti hovořili o tom, že by se kauza H-Systemu, která trvá dvacet let, měla konečně spravedlivě vyřešit. „Když mohou konat, tak nic,“ dodala.

„Na majetek se nevztahuje režim zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, ale režim zákona o majetku státu. Pokud by Nejvyšší soud potvrdil vlastnictví ČR, majetek by byl v případě nezájmu státních institucí transparentně prodán ve výběrovém řízení nebo dražbě a výnos by putoval do státního rozpočtu,“ napsal v úterý Právu mluvčí úřadu Radek Ležatka.