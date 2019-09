Kauza přípravy vraždy tety jen tak neskončí, obžalovaný chce k soudu v Praze

Olomoucký VS se kauzou zabýval již podruhé. Poprvé loni v květnu, kdy muži na základě jeho odvolání snížil na osm let třináctiletý trest vězení, který mu předloni v prosinci uložil krajský soud. Zohlednil přitom mj. dosavadní bezúhonnost obžalovaného. Kauzu mu však vrátil Nejvyšší soud (NS) s tím, že podle něj nejsou v tomto případě dány podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod základní sazbu. Ta činí 12 až 20 let.