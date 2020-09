Kauza jízdenek: Sitta st. promluvil

Sitta starší je považován za jednoho z klíčových svědků celého případu. Ukončil totiž kontrakt, na základě kterého putovalo 17 haléřů z každé prodané jízdenky DPP do společnosti Cokeville Assets v Karibiku.

Říkalo se, že do dopravního podniku se nosí obálky Vladimír Sitta st.

Sitta mohl z pozice svědka před soudem mluvit už před necelými dvěma lety, když se kauza řešila poprvé. Tehdy to ale odmítl kvůli tomu, že stále ještě hrozilo trestní stíhání jeho syna. Ten před devíti roky případ prakticky rozjel.

Nyní už mu ale trestní stíhání nehrozí a jeho otec tak před soudem poprvé promluvil. Kontrakt na jízdenky v Praze byl podle Sitty zejména otázkou prestiže. Často totiž řešil se zahraničními zákazníky otázku, proč jízdní doklady v metropoli nedodává právě Neograph, a on věřil, že by byznysu pomohlo, kdyby se situace změnila.

„V Praze jsme byli neustále odstrkováni. Říkalo se také, že kromě jízdenek se do dopravního podniku nosí také obálky,“ uvedl Sitta.

Ledy se prý prolomily až v letech 2007 a 2008, kdy za Sittou přišel jeho obchodní partner v Neographu Jan Janků, který nyní patří mezi obžalované. Když se ho zeptal, jakým „kouzlem“ se mu to povedlo, tak prý měl informace od dalšího obžalovaného, lobbisty Iva Rittiga.

„Že dokázali do funkce přes primátora Pavla Béma nainstalovat ředitele Martina Dvořáka. Takže nastaly příhodné podmínky proto, abychom se mohli ucházet o dodávky jízdenek,“ popsal Sitta. Háček byl ale v tom, že aby byznys klapl, tak musela kontrakt zprostředkovat firma se sídlem v Karibiku. To prý přišlo Sittovi absurdní, když obchod dělaly dvě společnosti z Prahy.

„Neztotožnil jsem se s tím, ale pan Janků byl předseda představenstva a měl na starosti ekonomické věci, tak řekl, že si to bude řešit sám,“ doplnil Sitta. Exředitel dopravního podniku Dvořák rovněž patří mezi obžalované.

Stejně jako Rittig jakékoliv provinění odmítá. Jméno papírny se později začalo objevovat v médiích v souvislosti s případem padělaných jízdenek. A tehdy se Sitta st. rozhodl, že kontrakt ukončí. „Přestože to byla zakázka zisková, tak jsem nechtěl, aby to Neograph realizoval. Firma se začala kompromitovat, to jsem nechtěl dopustit,“ řekl Sitta.

Přeťal penězovod

A pokračoval svým známým výrokem, že tím přeťal penězovod a jemu i synovi začaly problémy. Oba totiž byli následně stíháni a po letech také osvobozeni v kauze, která se týkala tunelování Neographu. Dodnes to považuje za mstu lidí kolem Rittiga.

„Tím celý příběh skončil. Přišel jsem o sen vybudovat v ČR ceninovou papírnu na evropské úrovni, to mě mrzí nejvíc,“ doplnil Sitta. Později přišel o většinu i v Neographu a v loňském roce prodal také poslední akcie, jež mu zbývaly. Janků hned vzápětí v soudní síni jeho slova ostře odmítl a obvinil ho z několika lží.

„Nikdy jsem neřekl o jakýchkoli personálních manipulacích spojených s magistrátem nebo panem Bémem, Rittigem nebo Dvořákem. To je absurdní, to je zjevná lež,“ uvedl Janků. Vyzdvihl také roli dalšího z obžalovaných, Petera Kmetě, který figuroval ve firmě Cokeville Assets z Karibiku. Bez něj by prý zakázku Neograph nikdy nezískal.

„Nebyli jsme jinak schopni změnit zažité praktiky,“ dodal Janků, který zároveň odmítl, že by podmínkou byznysu byla zprostředkovatelská smlouva pro karibskou firmu.

Parťáci z StB

Zpochybnil i to, že Sitta Kmetě nezná. Všichni totiž před rokem 1989 pracovali v civilní rozvědce StB a podle Janků bydleli ve stejném paneláku.

„Samozřejmě to nemusí znamenat, že se znali, ale je to zjevně nepravda,“ prohlásil Janků. Samotný Kmeť dosud v případu vždy vypovídat odmítal. Změnit by se to mělo v pátek, kdy chce před soudem rovněž poprvé promluvit.

Nad Kmetěm s Janků visí největší hrozba, že budou v této části jízdenkové kauzy ze všech dvanácti obžalovaných odsouzeni. Když odvolací pražský vrchní soud vracel kauzu na začátek, tak právě jejich osvobození označil za nespravedlivé. A městský soud by se měl názorem nadřízené instance v nynějším projednávání případu řídit.